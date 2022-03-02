تبدأ بـ 32 ألف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رجب وشعبان

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في موسم العمرة لعام 1443 هجرية، عن طرح أسعار عمرة رجب وشعبان، بعد دمج الشهرين مع بعضهما.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وبدأت الشركات، في التسويق لرحلات العمرة لهذا العام وإعلان أسعار البرامج، بعد انتهاء إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة وتحديد غرفة شركات السياحة أسعار رسوم وثيقة التأمين الصحي على المعتمرين ورسوم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

ويرصد "مصراوي" الأسعار على النحو التالي:

- 32.500 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يوما وخط السير (قاهرة/جدة/قاهرة) والتسكين رباعي.

- 34.250 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يوما وخط السير (قاهرة/جدة/قاهرة) والتسكين ثلاثي.

- 35 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يوما وخط السير (قاهرة/جدة/قاهرة) والتسكين ثنائي.

- 35.500 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يوما وخط السير(قاهرة/مدينة/جدة/قاهرة) والتسكين رباعي.

- 36.500 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يوما وخط السير(قاهرة/مدينة/جدة/قاهرة) والتسكين ثلاثي.

- 37.600 ألف جنيه لمدة 14 ليلة 15 يوما وخط السير(قاهرة/مدينة/جدة/قاهرة) والتسكين ثنائي.

- 40 ألف جنيه لمدة 10 ليال 11 يوما وخط السير(قاهرة/مدينة/جدة/قاهرة) والتسكين رباعي.

- 41 ألف جنيه لمدة 10 ليال 11 يوما وخط السير(قاهرة/مدينة/جدة/قاهرة) والتسكين ثلاثي.

- 43.500 ألف جنيه لمدة 10 ليال 11 يوما وخط السير(قاهرة/مدينة/جدة/قاهرة) والتسكين ثنائي.

مشتملات البرنامج:۔

1- التأشيرة وتذكرة الطيران.

2 - الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة مكيفة.

3- مشرف متخصص لمرافقة المعتمرين.

4 - المزارات بالمدينة المنورة .

5- الحجر المؤسسي ضمن البرنامج - جميع المسحات عند الوصول والعودة ضمن البرنامج.

المستندات المطلوبة :

1- جواز سفر صالح لمدة عام.

2- عدد (3) صور شخصية.

3- محرم للسيدات أقل من 45 عاما

4 - شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا بها رمز (QR COD) مع الحصول على جرعة تنشيطية لمن تخطى الـ 6 شهور

5 - شهادة تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد بعدم وجود أمراض مزمنة

6 - تحليل (P.C.R) قبل السفر ب 48 ساعة من مراكز معتمدة.

7 - تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد.

وتشهد أسعار العمرة، ارتفاعاً هذا العام، نتيجة زيادة الأسعار، بسبب وجود شروط جديدة تم إضافتها من قبل الجانب السعودي، تشمل إجراء مسحة كورونا مرتين، الأولى عند الوصول للمملكة السعودية والثانية عند المغادرة وبعد إنهاء مناسك العمرة، والتكاليف العالية للعمرة تشمل تأمين صحي للمعتمر حال تعرضه لأي أزمة صحية" أدت إلى ارتفاع التكلفة.

جدير بالذكر، أن غرفة شركات السياحة، أعلنت الانتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة بإجمالي 1381 شركة سياحية لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هجرية.

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