الحكومة تحسم الجدل بشأن تعديل جدول امتحانات 4 ابتدائي

كتب- محمد نصار:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التعليم أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مُوضحة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل.

وسيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.