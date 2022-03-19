Masrawy logo white

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن تعديل جدول امتحانات 4 ابتدائي

11:55 ص السبت 19 مارس 2022
الحكومة تحسم الجدل بشأن تعديل جدول امتحانات 4 ابتدائي

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقال المركز، في بيان، اليوم السبت، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التعليم أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مُوضحة أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل.

وسيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

d

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء امتحانات الصف الرابع الابتدائي وزارة التربية والتعليم

الخبر التالى:

5 مقابر.. أول صور من كشف سقارة الأثري الجديد
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| الحكومة تحسم الجدل بشأن تعديل جدول امتحانات 4 ابتدائي.. اضغط للتفاصيل
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا