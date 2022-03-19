الحكومة: توفير 300 أتوبيس صديق للبيئة لنقل ضيوف مؤتمر المناخ

كتب- محمد نصار:

بحث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل الترتيبات الجارية بين الوزارتين فيما يخص التحضير لتوفير حوالي 300 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية لنقل الوفود والمشاركين في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 والذي تسضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل البري.

ومن المقرر التعاون مع هيئة النقل العام في إطار منظومة وسائل النقل صديقة البيئة بمدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء مستدامة، كما بحث اللقاء التنسيق لتحديد آلية تشغيل تلك الأتوبيسات بعد انتهاء مؤتمر المناخ في المحافظات السياحية وعلى رأسها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء.