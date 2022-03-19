مواطنة للسيسي: "الدنيا غلاء.. والمنافذ مش موجودة في كل مكان".. والرئيس يرد (فيديو)

(مصراوي):

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، اليوم الجمعة، لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

وهنأ الرئيس السيسي المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما حرص على الاستفسار عن أحوالهم المعيشية، والاستماع لمطالبهم.

وقالت إحدى المواطنات: "والله يا ريس الدنيا غلا، والأسعار مش كويسة، عايشين أسرتين في بيت واحد، وجوزي بيشتغل في محل كبابجي".

وسأل الرئيس: "هل لسة الأسعار غالية بعد كل المنافذ اللي إحنا فتحناها؟"، وردت: "المنافذ كويسة طبعًا، بس إحنا مش بنروحها مش موجودة في كل مكان".

وأضاف الرئيس: "أهم حاجة تقدموها لأولادكو التعليم، أهم حاجة في الدنيا التعليم، كل سنة وأنتوا طيبين".

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