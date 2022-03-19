الزراعة: 125 جنيهًا للحم البلدي و75 للبانيه في منافذ الوزارة

​كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في المنافذ التسويقية بكافة القطاعات الإنتاجية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، استعدادًا لشهر رمضان.

وقال المهندس مصطفى لملوم، مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية، إنه تقرر زيادة كميات السلع الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التى تطرح بمنافذ الزراعات المحمية لتصل لـ30 منفذ تابعة للوزارة، مشيرًا إلى أنه تم زيادة المعروض استعدادًا لشهر رمضان المبارك من كافة أنواع اللحوم البلدية والسودانية والمجمدة والدواجن بأنواعها (بط وفراخ وكبد وحمام وسمان)، بجانب طرح جميع أنواع الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، في منافذ الوزارة والتي تصل لـ400 منفذ ثابت ومتحرك منتشرة بالمحافظات وبأسعار مخفضة وتنافسية.

وأضاف لملوم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كيلو اللحوم الطازجة بـ125 جنيهًا، والمجمدة بـ65 جنيهًا، والفراخ الكيلو بـ50 جنيهًا، والبانيه بـ75 جنيهًا، لافتًا إلى أن المنتجات متوفرة بكميات كبيرة ولا يوجد سبب للتكالب على الشراء.

ولفت المشرف إلى أن المنافذ ستوفر "ياميش رمضان" بأسعار مخفضة بنسبة 50% عن الأسعار الموجودة في الأسواق، و50% تخفيضًا في أسعار عسل النحل، فيما تصل نسبة التخفيض على الخضر والفاكهة إلى 25%.

وأشار إلى أن منتجات الخضر والفاكهة من إنتاج المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والتي تتميز بجودتها العالية، وتم طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان والمنتجات الغذائية الأساسية في كافة المنافذ حيث تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، من حيث استخدام المطهرات بصفة مستمرة وضرورة ارتداء الكمامات والجوانتيات في جميع الأماكن، لحماية المواطنين والعاملين.

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