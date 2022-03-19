​برلمانية تكشف أبرز توصيات منتدى التغيرات المناخية وقضية الوعي

كتب- نشأت علي:

كشفت النائبة سكينة سلامة، أبرز توصيات الصالون السياسي 30 يونيو، الذي نظمته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "التغيرات المناخية وعلاقتها بقضية الوعي".

وأكدت سلامة أن التوصيات التي خرج بها المنتدى تضمنت 4 محاور مهمة كالتالي:

1- تدعيم المبادرات الشبابية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتسليط الضوء عليهم إعلاميًا ودعمهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

2- تعميم اعتماد المصانع على مصادر بديلة للطاقة وترشيد استهلاكها، وتقليل الانبعاثات الصادرة منها.

3- التوعية بأهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 وكيفية الاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

4- اشراك القطاع الخاص بفاعلية في الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأضافت أن صالون 30 يونيو سينعقد خلال دورته الجديدة تحت عنوان (المتغيرات المناخية وعلاقتها بقضايا الوعي) وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أيضًا.