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صاحب مخبر للسيسي: "ببيع الرغيف بـ50 قرش".. والرئيس: "بتبيعه بأقل من التكلفة!!" (فيديو)

11:48 م الجمعة 18 مارس 2022
صاحب مخبر للسيسي: "ببيع الرغيف بـ50 قرش".. والرئيس: "بتبيعه بأقل من التكلفة!!" (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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(مصراوي):

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، اليوم الجمعة، لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

وهنأ الرئيس السيسي المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما حرص على الاستفسار عن أحوالهم المعيشية، والاستماع لمطالبهم.

وسأل الرئيس أحد المواطنين الذي قال إنه يمتلك الفرن، ليسأله الرئيس: "بتبيع الرغيف بكام؟".

وقال المواطن: "الخبز الحر بنبيعه بنصف جنيه والعادي بشلن"، ليرد الرئيس: "بيتكلف 65 قرشًا يعني بتبيعه بأقل من تمنه؟! وبتعمل كام رغيف في اليوم؟"، ليجيب صاحب المخبز: "ببيعه بنصف جنيه والله، وبعمل حسب الشغل يعني 15 ألف رغيف في اليوم".

وأكد أن أكبر دورة ربح هي الدورة اليومية، متابعًا: "كل يوم بعمل رغيف بكسب لو عندي مخبز بيطلع 10 آلاف وبكسب في الرغيف ريال هكسب 4 آلاف جنيه مش بعملهم في الأسبوع دا في اليوم ومحسوب فيهم دورة التشغيل ومرتبات الناس.. أي حد عنده مصنع أو تجارة عايز يكسب ويعيش أنا معاه يكسب بس بعقل".

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