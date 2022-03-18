بالصور.. جولة تفقدية للسيسي بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية

كتب - محمد سامي:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة، في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي حرص على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية، واستمع لمطالبهم.