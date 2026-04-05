توفيت فجر اليوم الإعلامية الكبيرة منى هلال، المذيعة الشهيرة بالتلفزيون المصري.

وارتبط اسم منى هلال بصوتها الدافئ وابتسامتها المميزة التي اعتاد عليها الجمهور المصري، خاصة خلال فترة التسعينيات، حيث كانت مقدمة برامج ومذيعة ربط على القناتين الأولى والثانية.

وكان صوتها حاضرًا يوميًا لإعلان الخريطة البرامجية، ما جعلها جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين، وشكلت حضورًا دائمًا على شاشات التلفزيون، لم تقتصر شهرتها على تقديم البرامج فحسب، بل كانت شخصية إعلامية متعددة المواهب، ومن أبرز أعمالها برنامج "كنوز مسرحية" الذي ترك أثرًا واضحًا في ذاكرة المشاهدين.

تجربة التمثيل

إلى جانب عملها الإعلامي، خاضت منى هلال تجربة التمثيل، وظهرت في عدد من الأعمال الدرامية التي رسخت حضورها الفني لدى الجمهور.



ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل "حكايات هو وهي" الذي شاركت فيه إلى جانب النجمين سعاد حسني وأحمد زكي، كما شاركت في مسلسل "حتى لا يختنق الحب" وفيلم "زهرة في الأرض"، ما أضاف إلى سجلها الفني بعدًا جديدًا وعزز شهرتها في مجال التمثيل.

مقدمة برامج ومذيعة

كانت منى هلال مذيعة ربط بارعة، حيث ارتبط صوتها بإعلان الخريطة البرامجية اليومية على القناتين الأولى والثانية، ما جعلها وجهاً مألوفًا لكل بيت مصري، وعملها في هذه الفترة الذهبية للإعلام المصري أكسبها شعبية واسعة وجعلها رمزًا للبرامج الإذاعية والتلفزيونية في تلك المرحلة.

على الصعيد الشخصي، كانت منى هلال الزوجة السابعة والأخيرة للفنان الراحل محرم فؤاد، وقد اتسمت حياتهما بالاستقرار والهدوء، وبناءً على رغبة زوجها، اتخذت قرار الاعتزال وابتعدت عن الأضواء والمجال الفني والإعلامي، لتكرس وقتها لحياتها الخاصة وعائلتها.