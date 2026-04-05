شبورة وأمطار ورياح.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

كتب : محمد لطفي

10:00 ص 05/04/2026 تعديل في 11:34 ص

شبورة مائية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

تعرف على حالة الطقس الأيام المقبلة

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

كما تتكون شبورة مائية من الساعة (4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود فرص أمطار خفيفة يوم الاثنين 6 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء 7 أبريل والأربعاء 8 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وحذرت من وجود نشاط رياح من الاثنين 6 أبريل إلى الجمعة 10 أبريل على مناطق من معظم الأنحاء، على فترات متقطعة.

