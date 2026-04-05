أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.

كما تتكون شبورة مائية من الساعة (4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ولفتت إلى وجود فرص أمطار خفيفة يوم الاثنين 6 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء 7 أبريل والأربعاء 8 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وحذرت من وجود نشاط رياح من الاثنين 6 أبريل إلى الجمعة 10 أبريل على مناطق من معظم الأنحاء، على فترات متقطعة.