محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل ١٠ مقاصد سياحية في العالم

كتب- نشأت علي:

قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تحتل ثمن مساحة مصر وتمتد على ساحل البحر الأحمر بمسافة ١٠٨٠ كيلو متر، وتمثل السياحة ركيزة أساسية للمحافظة كما أن هناك مقومات أخرى تمتلكها المحافظة، موضحًا أن القيادة السياسية مهتمة بمحافظة البحر الأحمر ووجهت برفع كفاءة جميع مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني الذي ينظمه مستقبل وطن بمحافظة الغردقة وذلك تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة والمجالس النيابية" بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.

وأضاف أنه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل ١٠ مقاصد سياحية في العالم لزيارتها في ٢٠٢٢، موضحًا أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة مكنتها من التواجد في هذه المرتبة.