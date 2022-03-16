Masrawy logo white

إعلان

الصحة تكشف أعراض مرض الإيدز ومراحل الإصابة - فيديو

10:40 م الأربعاء 16 مارس 2022
الصحة تكشف أعراض مرض الإيدز ومراحل الإصابة - فيديو

أعراض مرض الإيدز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" يشرح مفهوم مرض الإيدز وأعراضه ومراحل الإصابة به.

وأوضحت الوزارة من خلال الفيديو، أن الإيدز عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تصيب الشخص نتيجة نقص المناعة، موضحة أن التحليل المعملي هو الذي يؤكد إصابة الشخص بالمرض.

وأوضحت الوزارة، أن الإيدز مرض معدي، وتنتقل العدوى عن طريق مشاركة حقن المخدرات والأدوات الملوثة بالدم، ومن الأم المصابة إلى الجنين.

وأشارت إلى وجود 3 مراحل للإصابة بالإيدز وذلك على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: مرحلة العدوى وتكون بدون أعراض.

- المرحلة الثانية: يتعايش الشخص فيها مع الأعراض وأشهرها الحزام الناري والعدوى المتكررة للجهاز التنفسي.

- المرحلة الثالثة والرابعة، تقل فيها المناعة بشكل أكبر ويكون أكثر عرضة للعدوى الانتهازية.

مرض الإيدز وزارة الصحة نقص المناعة المكتسبة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
مباشر.. أرسنال 0-0 ليفربول.. صلاح والنني احتياطيين
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا