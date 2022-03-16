الصحة تكشف أعراض مرض الإيدز ومراحل الإصابة - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" يشرح مفهوم مرض الإيدز وأعراضه ومراحل الإصابة به.

وأوضحت الوزارة من خلال الفيديو، أن الإيدز عبارة عن مجموعة من الأعراض التي تصيب الشخص نتيجة نقص المناعة، موضحة أن التحليل المعملي هو الذي يؤكد إصابة الشخص بالمرض.

وأوضحت الوزارة، أن الإيدز مرض معدي، وتنتقل العدوى عن طريق مشاركة حقن المخدرات والأدوات الملوثة بالدم، ومن الأم المصابة إلى الجنين.

وأشارت إلى وجود 3 مراحل للإصابة بالإيدز وذلك على النحو التالي:

- المرحلة الأولى: مرحلة العدوى وتكون بدون أعراض.

- المرحلة الثانية: يتعايش الشخص فيها مع الأعراض وأشهرها الحزام الناري والعدوى المتكررة للجهاز التنفسي.

- المرحلة الثالثة والرابعة، تقل فيها المناعة بشكل أكبر ويكون أكثر عرضة للعدوى الانتهازية.