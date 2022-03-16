في يوم المرأة المصرية.. "الأطباء" تنشر قائمة شهيدات الطب في جائحة كورونا

كتب- أحمد جمعة:

وجهت النقابة العامة للأطباء، التحية لطبيبات مصر بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الذي يوافق 16 مارس من كل عام.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إن الطبيبات وقت جائحة كورونا ضربن أعظم دلائل التضحية والايثار، وقدمن 111 شهيدة تسطر اسماءهن بحروف من نور في تاريخ الطب في مصر.

ونشرت النقابة قائمة شرف شهيدات الطب في جائحة كورونا، كالتالي:

1 - نيرمين جلال استشاري أمراض النساء والتوليد بالقاهرة.

2- نبيلة عبدالحميد عبدالحافظ ممارس عام.

3- وسام سيد ديب سيد أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم.

4- سلوى فرحات استشاري الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية بالدقهلية.

5- هبة ماضي أخصائية النساء والتوليد بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بمرسى مطروح.

6- دينا قطب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام.

7-وجنات توفيق استشاري القلب بمستشفى المنصورة التخصصي.

8- نادية فهمي الحضري استشاري أمراض الباطنة في مستشفى مبرة العصافرة مكان الوفاة مستشفى طوسون للعزل.

9- مي عمرو محمد استشاري قلب (حر).

10- ليلي السيد زيادة أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية.

11- جميلة زكى محمد السعدني استشاري النسا والتوليد بمستشفى المنشاوي العام.

12-عزة محمد محمود غنيم استشاري أمراض النساء والتوليد.

13- رغدة الدخاخني استشاري امراض النساء والتوليد.

14- أميرة ذكي عطية اخصائية جلدية بمستشفى السنطة المركزي.

15- سمية سعد زغلول أستاذ هستولوجي علم الأنسجة بطب قصر العيني.

16- سحر ناصف أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني.

17- آمال شحاتة أستاذ الكيمياء الحيوية بطب الزقازيق.

18- مني محمود حمزة اخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية بالإسكندرية.

19-مها محمد طلبه محمد أخصائي أمراض النساء والتوليد بالعجمي بالإسكندرية.

20-شجرة الدر سعد نصار استشاري العيون بمستشفى الرمد بالإسكندرية.

21- شيماء أحمد محمد.. مقيم أشعة تشخيصية بطب أسيوط.

22- سمر محمد عبدالهادي اخصائية اشعة بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية.

23- فاديه السيد الشافعي أخصائي نساء وتوليد ومدير استقبال مستشفى الجمهورية.

24-ياسمين زين العابدين استشاري ورئيس قسم الجلدية بمستشفى كفر شكر.

25- هناء السيد نوفل استاذ متفرغ كلينيكال باثولوجي جامعة طنطا.

26- ريهام محمد فكري والتي توفيت في عناية عزل مستشفى صيدناوي.

27- ناهد البرعي المدير السابق لإدارة السادات الصحية بالمنوفية.

28- كوثر صابر نعمان استشاري امراض النساء والتوليد.

29- هالة اباظة استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس.

30-منى على عبدالواحد مدرس الاشعة التشخيصية- جامعة عين شمس.

31- عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام.

32- منال السيد حسب الله. طبيبة أسرة ونائب مدير وحدة شمال المتراس س لصحة الأسرة بالإسكندرية.

33-ماجدة محمد حمدي.. استشاري باطنة بالجيزة.

34- مرفت خيري استشاري رمد بأسيوط.

35- ليلي احمد عبده الاستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الإسكندرية.

36- ابتسام ادوارد غبريال يوسف استشاري التحاليل بالمعامل المركزية.

37- سمية علي عبدالهادي فتح الله.

38- إيمان الحديدي أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب عين شمس.

39-هدى حافظ استشاري التخدير بمعهد القلب القومي.

40- آيات محمد سعد الدين ربيع أخصائي أطفال بالتأمين الصحي مستشفى بني مزار المنيا.

41- فتحية فتحي الديب استشاري ورئيس قسم الأطفال بمستشفى الحامول سابقًا.

42- الدكتورة داليا محمد عوالي أخصائية النساء والتوليد بكفر الشيخ.

43 - أميره منير، أستاذ الرمد طب عين شمس.

44- إيمان إبراهيم، الواسطي بنى سويف.

45-عصمت عبد الخالق ميرغني اخصائية نساء وتوليد.

46- إيمان احمد عبدالرحمن ممارس عام.

47- هالة اباظة أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية جامعة عين شمس.

48- منى على عبدالواحد مدرس الأشعة التشخيصية- جامعة عين شمس.

49- عزة إبراهيم رئيس قسم عناية القلب بمستشفى طلخا العام.

50- منال السيد حسب الله طبيبة أسرة ونائب مدير وحدة شمال المترا س لصحة الأسرة بالإسكندرية.

51- ماجدة محمد حمدي .. إستشاري باطنة بالجيزة.

52- مرفت خيري إستشاري رمد باسيوط.

53- داليا محمد عوالي أخصائية النساء والتوليد بكفر الشيخ.

54- فتحية فتحى الديب إستشاري و رئيس قسم الأطفال بمستشفى الحامول سابقا.

55- ايات محمد سعد الدبن ربيع اخصاءي اطفال بالتامين الصحي مستشفى بني مزار المنيا.

56- هدى حافظ استشارى التخدير بمعهد القلب القومي.

57- ايمان صالح عبد الواحد الحديدي أستاذ الكلينيكال باثولوجي بطب عين شمس.

58- سماح سالم طلب أستاذ الكبد بطب الزقازيق.

59- سمية علي عبد الهادي فتح الله بالمنوفية.

60 ابتسام إدوارد غبريال يوسف إستشاري التحاليل بالمعامل المركزية بالرعاية المركزة بمستشفي المرج.

61- ليلي احمد عبده المتفرغ بقسم الباثولوجيا كلية طب جامعة الإسكندرية.

62- هويدا أبو العطا إستشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى إمبابة التحرير سابقا.

63- عزة الحداد استشاري أمراض النساء والتوليد بمحافظة الشرقية.

64- فرحة الشناوي أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة.

65- عزة عوض إبراهيم عيد إستشاري أول أمراض النساء والتوليد.

66- ماجدة فهيم ينى مدير الإدارة الصحية غرب أسيوط سابقا.

67- حياه جوده رئيس المعامل المركزية الاسبق بالإسكندرية.

68- آيه عبد المحسن طبيب مقيم أطفال بمستشفى بنها التعليمي.

69- فاطمة احمد ابراهيم جمال الدين مدير رعاية الامومة و الطفولة بأبي قير الاسكندرية سابقا.

70- حنان احمد عبده العباسي إستشاري بكتيريولوجي وعضو فريق مكافحة العدوي مستشفى السلام التخصصي.

71- سوسن احمد الشيخ إستشاري جلدية مستشفى المنشاوي بطنطا.

72- آمل سطوحى اخصائي طب أسرة القاهرة.

73- هدى عبدالقادر أستاذ أمراض النساء و التوليد بطب الزقازيق.

74- هبة السركي استشاري طب و جراحة العيون.

75- منجدة وديع عبدالملك تادرس استشاري كلينكال باثولوجي و مديرة معمل مستشفى القباري مستشفي دار إسماعيل سابقاً.

76- عفاف عبدالعاطى استشارى الأمراض الجلدية بمستشفي المطرية المركزي بالدقهلية.

77- جيلان هاني جلال أخصائية السمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد العام ببورسعيد.

78- إيمان عبدالعزيز استشاري الجلدية بمستشفى الطلبة - جامعة القاهرة والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

79- هدي احمد شوقي طبيبة حرة بالإسكندرية.

80- إحسان فهمي أستاذ الأمراض العصبية و النفسية بطب بنها.

81- عزة عبد المنعم الفقي استشاري تخدير علي المعاش.

82- نيرمين كمال محمد صالح داود أستاذ و رئيس قسم الفسيولوجى بطب عين شمس.

83- إيمان محمد حسن اخصائي امراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس بالدقهلية.

84- إيمان محمد جميل إبراهيم علي أخصائي طب مناطق حارة وجهاز هضمي وكبد بمستشفى الحميات العام بالمنيا.

85- منى مصطفى كمال استشاري باطنة بمستشفى المنيرة.

86- رانيا فؤاد السيد اخصائية اطفال بمحافظة القاهرة.

87- نرمين رزق الله ميخائيل طب أسرة والتي توفيت بمستشفي جرجا بسوهاج.

88- سونيا محمد فؤاد أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر.

89- منى محمد نعيم ، طبيبة بشركة الخدمات الطبية بالكهرباء بالدقهلية.

90- أفلين صموئيل غالي عبد الملاك طبيبة تنظيم الأسرة بجرجا محافظه سوهاج.

91- كريمان محمد التركي استشاري أطفال بالقاهرة والتي توفيت بمستشفي هليوبوليس.

92- هند أحمد إبراهيم شلبي أستاذ أمراض الباطنة- جامعة عين شمس.

93- ماجدة محمد حسين الموصلي أستاذ الفسيولوجي بطب الأزهر بنات.

94- نبيلة مصطفي كمال عبادى استاذ ورئيس قسم الفارماكولوجي بطب ٦ اكتوبر استاذ الفارماكولوجي بطب الزقازيق.

95- سعدية عبدالهاد علي سيدالاهل أستاذ ورئيس قسم طب الطفيليات بجامعة الأزهر سابقًا.

96- احلام عبد الفتاح محمد عبد العال استشاري أمراض الباطنه بهيئة التأمين الصحي.

97- حنان السيد حلمي استشاري امراض النساء والتوليد ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي السلام التخصصي.

98- سمر أحمد محمد سعد طبيب مقيم باطنة عامة مستشفى التأمين الصحي ببنها.

99- سعاد السيد مصطفى أخصائية طوارئ بمستشفى لوران بالاسكندرية.

100 فتنة عبد الفتاح حسن الشيمي مفتش صحة أول (بالمعاش).

101- سعديه عبد المنعم احمد محفوظ استشاري جراحة مستشفى المنيرة العام سابقا.

102- جيلان عبد الشافي فضالي أستاذ الباثولوجي بمعهد البحوث جامعة الإسكندرية.

103- عبير عبد الحميد محمود الشرنوبي.

104- بسمه حسين الدين اخصائي باطنه وجهاز هضمي بمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

105- هالة محمد عبد الرحمن ابو غصيبه الطبيبة بمركز رعاية طفل رابع بطنطا.

106- فاطمة محمد علي ندا أخصائية الرمد بمستشفي أبو النمرس المركزي بالجيزة.

107- عزة محمد محروس سليمان نائب مدير صدر الجيزة.

108- امنه محمد عليوة .. استشاري الطب الطبيعي و الروماتزم بمستشفى المنصورة العام.

109- اماني مصطفى اسماعيل .. استشاري اطفال بمستشفى المنيرة.

110- سلوى محمود عرفه استشارى الأطفال.

111- حكمت محمود عبده النشار.