مراقبة التنفس والنبض.. 5 إسعافات أولية للصدمة الكهربائية

كتب - أحمد جمعة:

حددت هيئة الإسعاف المصرية، عددًا من الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عن الإصابة بالصدمة الكهربائية.

وأوضحت الهيئة أن الصدمات الكهربائية عبارة عن مرور تيار كهربائي عالي الجهد داخل الجسم؛ مما يؤدي إلي اختلال في ضربات القلب أو توقفه بجانب الحروق والإصابات الأخرى ويتم خروج هذا التيار الكهربائي من الجسم عند نقطة تلامسه مع الأرض أو أي جسم معدني مسببًا الحرق.

وتشمل الإسعافات الأولية للصدمة الكهربائية:

- التأكد من أمان المكان والحرص على سلامتك الشخصية أولا

- التأكد من فصل التيار الكهربائي تماما قبل ملامسة المصاب

- سحب المصاب بعيدا عن مصدر الخطر والاتصال بالإسعاف فورا

- أثناء النقل للمستشفى يتم فحص الوعي ومراقبة التنفس والنبض

- البدء في عملية الإنعاش القلبي الرئوي