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السيسي يستجيب لعلاج طفل فقد بصره بسبب ورم في المخ

08:01 م الإثنين 14 مارس 2022
السيسي يستجيب لعلاج طفل فقد بصره بسبب ورم في المخ

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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(مصراوي):

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدة والدة الطفل مجدي كريم الذي فقد بصره إثر إصابته بورم في المخ.

وروت جدة الطفل مجدي كريم تفاصيل مرضه خلال لقائها مع مراسل برنامج "صالة التحرير"، حيث قالت: "مجدي يبلغ 7 سنوات، وأصيب بسخونة في البداية، والأطباء شخصوا الأمر بالتهاب في الحلق، ثم فوجئت بفقدانه البصر في اليوم الرابع، وبعد دخوله العناية المركزة فقد القدرة على الحركة".

وتابعت: "الأطباء أخبرونا أن عنده جلطة في العين والشبكية جيدة، مش بيقدر يحرك قدمه، ودائما يبكي من الألم"، مشيرة إلى أن والدته انفصلت عن والده وتركت ابنها بعد مرضه.

الرئيس السيسي مجدي كريم مناشدة علاج طفل
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