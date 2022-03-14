كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى عبد الجواد مدير عام منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت سلعا بالمنافذ الخاصة بها بأسعار مخفضة.

وأضاف عبدالجواد في بث مباشر مع موقع مصراوي، أن منافذ وزارة الزراعة بها زجاجة زيت تبدأ بـ 32 جنيها، واللحوم البلدي بـ 120 جنيها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في ضوء استعدادات الوزارة لمحاربة الغلاء.

وأشار إلى أن المنافذ بها كل المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحوم البلدية يبلغ 120 جنيها، وكيلو البانيه بـ 80 جنيها.