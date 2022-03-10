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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية

05:41 م الخميس 10 مارس 2022
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية
  • عرض 7 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب للقوات البحرية
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كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم في جمهورية مصر العربية وزوجاتهم للقوات البحرية، في إطار برنامج الزيارات السنوي لأعضاء التمثيل العسكري للتعرف على التطور الهائل الذي تشهده القوات المسلحة بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية.

وتضمنت الزيارة جولة داخل حاملة المروحيات "جمال عبدالناصر" من طراز ميسترال، والفرقاطة "سجم برنيس"، ومحاكي الغواصات، ويخت المحروسة، واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح مفصل تناول مدى التطور الذي تشهده القوات البحرية بمختلف تخصصاتها وفقًا لأحدث نظم التسليح العالمية، ما أهلها لتكون واحدة من أقوى البحريات في المنطقة، فضلًا عن امتلاكها للقطع البحرية التي تتميز بقدراتها القتالية المتطورة، وفرد مقاتل يتميز بالأداء الاحترافي في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليه تحت مختلف الظروف.

فيما عبر أعضاء التمثيل العسكري عن امتنانهم لتلك الزيارة، ومدى تقديرهم للقوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية المصرية ضد أي عدائيات، وقدم الوفد الشكر للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارات التي تسهم في التعرف على مدى القوة العسكرية والجاهزية القتالية التي تمتلكها الدولة المصرية بما يدعم قدراتها فى الحفاظ على الأمن القومي المصري.

التمثيل العسكري القوات البحرية القوات المسلحة
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