مختار جمعة يبحث مع عمرو الليثي عقد دورات لإعلاميي الإذاعات الإسلامية بأكاديمية الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، الثلاثاء، لمناقشة تدريب بعض الكوادر الإعلامية بالدول الأعضاء بالاتحاد، بالأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة، بمدينة السادس من أكتوبر وتزويد الإذاعات التابعة للاتحاد بإصدارات وزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن الدكتور محمد مختار جمعة أهدى الدكتور عمرو الليثي نسخًا من الإصدار الأول والثاني من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة باللغة الإنجليزية، وسلسلة (رؤية) المترجمة باللغة الفرنسية، وكتاب "أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين".

وأشارت إلى أن الهدايا نالت إعجاب وثناء رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، الذي ثمن ذلك الجهد العظيم الذي تقوم به وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وطلب تزويد الإذاعات التابعة للاتحاد بهذه الإصدارات المتميزة في مجال نشر الفكر الوسطي المستنير وتفكيك الفكر المتطرف وهو ما رحب به الدكتور محمد مختار جمعة.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق لعقد دورة لعدد من المذيعين بالإذاعات الإسلامية بمختلف دول العالم، بأكاديمية الأوقاف المصرية، حول أهمية ترسيخ أسس المواطنة في جميع دول العالم الإسلامي، ونشر ثقافة التسامح الديني، وترسيخ أسس السلام المجتمعي والعالمي، من منطلق أن الإسلام هو دين السلام، وثقافتنا هي ثقافة السلام والتسامح الديني، مع العمل على ترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني