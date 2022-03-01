أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

​من 3 إلى 15 جنيهًا في سنتين.. لماذا ارتفعت أسعار الكتاكيت؟

04:30 ص الثلاثاء 01 مارس 2022
​من 3 إلى 15 جنيهًا في سنتين.. لماذا ارتفعت أسعار الكتاكيت؟

أسعار الكتاكيت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض للمستهلك ما بين 12 إلى 14 جنيهًا، لتسجل ارتفاعًا جديدًا بلغ 200% خلال عام ونصف، حيث كان يباع الكتكوت الواحد بسعر من 3 إلى 5 جنيهات.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، إن سبب ارتفاع سعر الكتكوت، يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعار الأعلاف وعدم ثباتها إلى حد كبير.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى حدوث طلب كبير من المنتجين على الكتكوت قبل فصل الشتاء لتقليل الاحتياج إلى التدفئة التي تضيف أعباء مالية كثيرة، بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من الكتاكيت بسبب برد الشتاء، ما دفع التاجر لرفع الأسعار لتعويض الخسائر.

وأشار إلى أن سماسرة السوق هم من يحددون سعر الكتكوت، لذا لابد من إضافة الكتكتوت إلى بورصة الدواجن بقرار من الدولة، لتكون هي المتحكم الأوحد في الأسعار.​

أسعار الكتاكيت الكتكوت الأبيض أسعار الكتكوت الأبيض الكتاكيت

الخبر التالى:

​متى تحقق مصر الاكتفاء من القمح؟ الزراعة تجيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1523

إصابات اليوم

34

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

483771

إجمالي الإصابات

24074

إجمالي الوفيات

413482

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| التطبيق بدأ.. ننشر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر- مستند

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا