بيت الزكاة: مشروع المرأة المنتجة يدخل مرحلة الإنتاج

08:02 م الأربعاء 09 فبراير 2022
بيت الزكاة: مشروع المرأة المنتجة يدخل مرحلة الإنتاج

مشروع المرأة المنتج

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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت بيت الزكاة والصدقات، دخول مشروع المرأة المنتجة، في مرحلة الإنتاج الفعلي، وهو المشروع الذي تم بمقتضاه تمويل سيدات بالصعيد لشراء ماكينات خياطة للعمل عليها والمساهمة في زيادة دخولهن، وتحمله نصف تكلفة الماكينات، على أن تتولى كل سيدة سداد نصف الثمن وبأقساط شهرية بسيطة على ١٨ شهرا.

وأوضح البيت في بيان له، الأربعاء، أن المنتجات التي طرحتها السيدات تنوعت بين نسيج يدوي، ومفروشات منزلية، وملابس الأطفال والسيدات، مشيرا إلى أنه يتم العمل على مساعدتهن في تسويقها.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل المرأة المعيلة إلى منتجة، ومحاولة لتخفيف الأعباء التي تقع على عاتقها، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والقوى العاملة والكهرباء، لإنجاح المبادرة.

وأوضح أنه حرص على إتاحة التدريب اللازم للسيدات المستفيدات من خلال وزارة القوى العاملة من أجل أن تتوافر لهم الخبرة الكافية والتدريب اللازم لتشغيل الماكينات وضمان نجاح المشروع.

ومن المقرر أن يشمل المشروع جميع محافظات مصر تباعا، بعد أن يتم اختيار السيدات المؤهلات في كل محافظة، من خلال بيت الزكاة والصدقات ويتم بعدها توفير التدريب اللازم لهن قبل توزيع الماكينات.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على توجيه العديد من أوجه الدعم للفئات الغير القادرة من مستحقي الزكاة والصدقات من خلال برامج مخصصة لمساعدتهم سواء من خلال مساعدات نقدية مباشرة أو من خلال دعم احتياجاتهم في المجالات الصحية والتعليمية وغيرها.​

مشروع المرأة المنتجة بيت الزكاة شراء ماكينات خياطة

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