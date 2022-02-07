طرح أراضي استثمارية جديدة في حدائق أكتوبر.. ننشر الأسعار والشروط

طقس الاثنين.. ارتفاع الحرارة وشبورة على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر طرح أراضي جديدة مخصصة للأنشطة الاستثمارية بالمدينة،

ويطرح الجهاز الأراضي على راغبي الاستثمار في مدينة حدائق أكتوبر بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة، عبارة عن محطة خدمة وتموين سيارات ونادي اجتماعي، ومشروع تجاري إداري وآخر إداري.

ويقع المشروع الأول بمنطقة ابني بيتك بسعر 7615 جنيه للمتر بنشاط تجاري وإداري، والمشروع الثاني مادي اجتماعي بسعر 2400 جنيه للمتر بمركز الخدمات الرئيسي بالمدينة.

والمشروع الثالث، بنشاط إداري بسعر 6345 جنيه للمتر، أما المشروع الرابع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بسعر 15030 جنيه للمتر.

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