طرح أراضي استثمارية جديدة في حدائق أكتوبر.. ننشر الأسعار والشروط

05:30 ص الإثنين 07 فبراير 2022
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر طرح أراضي جديدة مخصصة للأنشطة الاستثمارية بالمدينة،

ويطرح الجهاز الأراضي على راغبي الاستثمار في مدينة حدائق أكتوبر بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة، عبارة عن محطة خدمة وتموين سيارات ونادي اجتماعي، ومشروع تجاري إداري وآخر إداري.

ويقع المشروع الأول بمنطقة ابني بيتك بسعر 7615 جنيه للمتر بنشاط تجاري وإداري، والمشروع الثاني مادي اجتماعي بسعر 2400 جنيه للمتر بمركز الخدمات الرئيسي بالمدينة.

والمشروع الثالث، بنشاط إداري بسعر 6345 جنيه للمتر، أما المشروع الرابع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بسعر 15030 جنيه للمتر.

اقرأ أيضًا:

بفائدة 3%.. طرح شقق جاهزة للتسليم الفوري- تفاصيل وموعد

10 شروط للتقديم والحجز في شقق "جنة وسكن مصر ودار مصر"

حجز شقق الإسكان.. كيف تتوافق مع فائدة الـ3% أو 8% في مبادرة التمويل العقاري

جهاز مدينة حدائق أكتوبر حدائق أكتوبر الأنشطة الاستثمارية لأراضي الاستثمارية

الخبر التالى:

بالأسماء.. قرار من الرئيس السيسي بتعيين 143 مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | "2301 إصابة جديدة".. الصحة تصدر بيانا كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا