"ياخد العجوزة ويطير".. 5 معلومات عن شهر أمشير

كتب- يوسف عفيفي:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر أمشير، أحد الشهور القبطية التي تشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو في فصل الشتاء.

ويرصد " مصراوي" 10 معلومات عن أمشير على النحو التالي:

1- أمشير هو الشهر السادس من الشهور القبطية.

2- يبدأ شهر أمشير يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير الجاري.

3- اسمه مشتق من مجير رمز الريح لدى قدماء المصريين.

4- يأتي أمشير بعد انتهاء شهر طوبة، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية.

5- وُصِف أمشير بعدة أمثال شعبية منها: "أمشير يفصص الجسم نسير نسير" و"أمشير أبو الزعابير الكتير" و"أمشير ياخد العجوزة ويطير"، وأمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قرده"، وأمشير أبو الزعابير يخلي العجوزة تقيد الحصير"و"أمشير تساوي الطويل مع القصير".

6- عادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية التي تتطلب التأهب لها بشكل جيد.

7- تكثر الرياح الشتوية في شهر أمشير، مع موجة من البرد، ويعتقد الناس أنه يستلف 10 أيام من شهر(طوبه) الذي يسبقه.

8- تُغير الرياح اتجاهها في نهايته، فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى (سموم) وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها، حيث يقول المثل:(أمشير تساوى الطويل مع القصير) يعني الزرع.

9- يكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة.

10- رياح أمشير تجعل السنابل التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.