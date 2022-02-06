"ياخد العجوزة ويطير".. 5 معلومات عن شهر أمشير
كتب- يوسف عفيفي:
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر أمشير، أحد الشهور القبطية التي تشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو في فصل الشتاء.
ويرصد " مصراوي" 10 معلومات عن أمشير على النحو التالي:
1- أمشير هو الشهر السادس من الشهور القبطية.
2- يبدأ شهر أمشير يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير الجاري.
3- اسمه مشتق من مجير رمز الريح لدى قدماء المصريين.
4- يأتي أمشير بعد انتهاء شهر طوبة، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية.
5- وُصِف أمشير بعدة أمثال شعبية منها: "أمشير يفصص الجسم نسير نسير" و"أمشير أبو الزعابير الكتير" و"أمشير ياخد العجوزة ويطير"، وأمشير يخلي العجوزة جلده والصبية قرده"، وأمشير أبو الزعابير يخلي العجوزة تقيد الحصير"و"أمشير تساوي الطويل مع القصير".
6- عادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية التي تتطلب التأهب لها بشكل جيد.
7- تكثر الرياح الشتوية في شهر أمشير، مع موجة من البرد، ويعتقد الناس أنه يستلف 10 أيام من شهر(طوبه) الذي يسبقه.
8- تُغير الرياح اتجاهها في نهايته، فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى (سموم) وهي الرياح الساخنة التي ينضج الزرع بسببها، حيث يقول المثل:(أمشير تساوى الطويل مع القصير) يعني الزرع.
9- يكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة.
10- رياح أمشير تجعل السنابل التي لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.
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