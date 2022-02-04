الفريق أسامة عسكر يعود للقاهرة بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية

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كتب – أسامة علي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بعد انتهاء زيارته لدولة إيطاليا بدعوة من قائد القيادة الإفريقية - الأمريكية، لحضور فعاليات مؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية، والتى عُقدت بالعاصمة "روما".

وناقش المؤتمر، جهود مجابهة التهديدات والتحديات التقليدية وغير التقليدية المتعلقة بالمنظمات والجماعات التي تسعى لتقويض الأمن والحكم فى قارة إفريقيا، وناقش الحضور عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين الدول الإفريقية.

وأكد عدد من رؤساء الأركان الأفارقة، أنه تم الإتفاق خلال المؤتمر على ضرورة تكاتف الجهود ودعم العلاقات العسكرية بين كافة الدول الإفريقية، وأن المؤتمر يعتبر نقلة حقيقية فى مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول القارة الإفريقية.

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أهمية تطوير مجالات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكافة دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى توافق الرؤى حول استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح دول القارة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الفريق أسامة عسكر، الفريق أول ستيفن تاونسند قائد القيادة الإفريقية - الأمريكية، واستعرض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والإفريقية.

حضر المؤتمر عدد من رؤساء أركان الدول الإفريقية، وبعض قادة القوات المسلحة المصرية والإفريقية.