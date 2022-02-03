مسئول سعودي يكشف.. هل يخضع المعتمرون المصريون للحجر الصحي بالمملكة؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، تفاصيل آخر الإجراءات الجديدة الخاصة بالعمرة في المملكة العربية السعودية بشأن المعتمرين المصريين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال القرشي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن المعتمرين المصريين سيخضعون للحجر الصحي فور وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام.

وأكد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إلى أن الحجر الصحي للمعتمرين الوافدين إلى المملكة يشمل عدة دول وهم :" مصر - إندونيسيا - الهند - باكستان - المغرب".

وأشار القرشي، إلى أن العودة للتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة من جديد في المملكة لن يؤثر على رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية.

وأكد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، أن التباعد الاجتماعي حاليًا، يهدف إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة لحماية المعتمرين والمصلين والزوار من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، بشأن جائحة كورونا، هي نفس الإجراءات المعمول بها، وتتمثل في الحصول على اللقاح وعمل حجر مؤسسي بين 3 و5 أيام للقادم إلى المملكة، مع إجراء مسحة في نهاية الحجر الصحي، ومن بعدها يمكن للمعتمر أداء مناسك العمرة وفق الاحترازات الصحية المعمول بها.