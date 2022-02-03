لعملها بدون ترخيص.. "السياحة" تقرر غلق مقار 6 شركات سياحة

11:26 ص الخميس 03 فبراير 2022
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 3 فبراير 2022، قرارا إداريا لوزارة السياحة رقم 1285 لسنة 2021، بغلق 6 شركات سياحية لمزاولتها العمل السياحي بدون ترخيص.

وجاء في المادة الأولى من القرار: "يغلق إداريا الآتي وذلك لمزاولة العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

1- شركة بريك ترافيل في ميدان طلعت حرب - قصر النيل - القاهرة.

2- مصر الرياضي والكيلاني المنيل - مصر القديمة.

3- شركة سبونسر ترافيل بجوار موقف المنصورة القديم - الزقازيق - الشرقية.

4- شركة سبونسر ترافيل بمول الداون تاون - العاشر من رمضان.

5- بوكينج جيت جامعة الدول العربية - سفنكس - العجوزة - الجيزة..

6- ديمشن ترسيم البطل أحمد عبدالعزيز - العجوزة - الجيزة.

وجاء في نص المادة الثانية:" تخطر مصلحة الضرائب عن المذكورين لعملهم بدون ترخيص لمحاسبتهم ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

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