وزيرة الهجرة توجه رسالة إلى الطلاب المصريين في خاركوف الأوكرانية: التزموا أماكنكم

(مصراوي):

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، على سؤال بشأن كيفية مساعدة الطلاب المصريين الموجودين في مدينة خاركوف الأوكرانية، تجنبًا للقصف الروسي عليها.

وقالت الوزيرة في منشور عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "1- مدينة خاركوف قريبة من الحدود مع روسيا، وهي من أكثر المناطق اشتعالًا".

وأضافت الوزيرة: "2- نصيحة سفارتنا في كييف الالتزام بالتواجد داخل المنازل حفاظًا على سلامة أولادنا، حتى لو فيه قطارات شغالة، 3- النهاردة في الجلسة الحوارية الافتراضية مع الأولاد، كلمني طالب جازف على مسؤوليته الشخصية، واستقل القطار متجهًا إلى كييف، لكن شرح صعوبة الموضوع بعد لما انتظر من الصباح الباكر في محطة القطار إلى أن استقله في الرابعة عصرًا في ظل تكدس شديد مقلق".

وأخيرًا قالت الوزيرة: "أرجو التزام أولادنا في خاركوف بالتواجد في أماكنهم حفاظًا على سلامتهم.. ربنا يحفظ الجميع".

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