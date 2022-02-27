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بعد نقل مقر شركة العاصمة الإدارية.. ننشر أحدث صور للحي الحكومي

11:24 م الأحد 27 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية نقل مقرها الرئيسي بفندق توليب في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة إلى المقر الدائم بالحي الحكومي مبنى رقم 3A L2، اعتبارًا من يوم الأحد 27 فبراير 2022.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن ذلك في إطار بدء عملية انتقال الوزارات والهيئات والجهات الحكومية إلى المقرات الجديدة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وينشر مصراوي أحدث صور للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ويضم 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية.

وتعد البوابة الرئيسية للحي الحكومي العاصمة الإدارية، هو مبنى مجلس الوزراء، ويضم الحي 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، تم تصميمها على الطابع الإسلامي، والبعض الآخر على الطابع المصري الفرعوني، بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء.

وتوجد في المنتصف منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.

شركة العاصمة الإدارية التنمية العمرانية فندق توليب

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