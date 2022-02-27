كتب- محمد سامي:

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن تمامًا، ومستعدون لشهر رمضان، وإن مخزون السلع آمن.



وأضاف خليل، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد: على المواطنين عدم تخزين السلع، مشدداً على أن القيادة السياسية تدرس المشهد العالمي بدقة، كما تمكنت من توفير كل السلع خلال أزمة كورونا، فهي قادرة على تخطي أية أزمة أخرى.



وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الدولة لديها دراسة استراتيجية للتعامل مع كل السيناريوهات للحد من الكوارث والمخاطر.



وأكد خليل أن لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4 أشهر خلاف ما سوف يتم استقباله خلال موسم الحصاد الجديد، متابعًا: لن تحدث أزمة خلال شهر رمضان، وعلى المواطنين عدم تخزين السلع.

جدير بالذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لأوكرانيا مسجلة 117,2 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2021 مقابل 56,4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع 107,6%.



وبلغت قيمة الواردات المصرية من أوكرانيا 1,7 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 1,8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,4%، وفقًا لبيان الجهاز يوم الجمعة الماضي.



وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا لتصل إلى 1,79 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2021 مقابل 1,84 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 2,9%.