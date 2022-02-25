هاتف GT Master Edition realme يحصد لقب أفضل هاتف من حيث التصميم لعام 2021

*إعلان تحريري:

لا يزال جمال الهاتف والتصميم المُبتكر والأداء القوي أهم ما يُميز الهاتف الذكي خاصًة في ظل المنافسة القوية بين الشركات وأوجه التشابه الكبير في التصميم. ولكن يبدو أن شركة realme لها رأي آخر فيما يخص تصميم هواتفها الذكية، فكان لها بصمة واضحة في ذلك. فقد استعانت بالمصمم العالمي ناوتو فوكاساوا لهذه المهمة منذ بضع سنوات. وبالفعل آتى هذا التعاون بثماره وحصدت هواتف realme العديد من الجوائز في التصميم. فقد فاز realme X Master Edition وrealme X2 Pro بالعديد من الجوائز، مثل “2020 Red Dot Design Award”. كما حصل هاتف GT Master Edition realme جائزة IF لتصميمات الهواتف الذكية، حيث يتمتع الهاتف الجديد كلياً بتصميم ثوري فريد ومبتكر.

ويبدو أن هذه لن تكون الجائزة الأخيرة التي يحصدها هذا الهاتف؛ فقد أعلن موقع مصراوي عن حصول هاتف ريلمي GT Master Edition على لقب أفضل هاتف ذكي من حيث التصميم لعام 2021، وذلك وفقا لتقييمات مجلس تحرير الموقع والتي أشادت جميعها بالتصميم الأنيق والفريد الذي يتمتع به الهاتف مما جعله يتصدر التقييمات لعام 2021.

فقد حرص ناوتو فوكاساوا - المصمم الياباني العالمي في تصميم هذا الهاتف على أن يعكس تجربته الخاصة وخبراته الحياتية في السفر والاستكشاف الذي أتاح له التعرف على الاختلافات الموجودة حول العالم، فكما قال "أردت منذ البداية تصميم هاتف لكل الناس، خاصة الأشخاص الإيجابيين والنشطين والمحبين للحياة". فقد استوحى فوكاساوا تصميم الهاتف الجديد من شنطة السفر والتي تمثل أهم وأكثر العناصر التي ترمز للسفر والترحال، حيث قام ناوتو بتصميم الهاتف على هيئة شنطة السفر ووضع نموذجًا مصغرًا لها يتضمن كافة التفاصيل بما في ذلك الخطوط الأفقية التي تتضمنها، كما لو كان يرغب في إثارة خيال المستخدم وتحفيزه على التفكير في السفر بمجرد رؤية الهاتف. إن استخدام فوكاساوا للون الرمادي بدرجة تشبع منخفضة يجعل المستخدم يشعر بالراحة والسكينة، أما الجلد النباتي الذي يمثل البشرة الخارجية للهاتف فملمسها ناعم مثل بشرة الأطفال وهو ما يمنح المستخدم تجربة رائعة لملمس الهاتف عند استخدامه.

يُعد realme GT Master Edition الهاتف الأول من نوعه على الإطلاق الذي يتمتع بتصميم من الجلد النباتي. فقد نجحت شركة realme باستخدام الجلد النباتي في هاتف Realme GT Master Edition، والتي تُعد أول عملية صناعية من نوعها للجلد النباتي المقعر في عالم الهواتف الذكية. ليس هذا فحسب بل استطاعت تحويل البوليمر الي شكل ثلاثي الأبعاد، من خلال عمليات صعبة ودقيقة تتطلب دقة عالية في المعالجة للوصول الي الشكل النهائي المتدرج (المقعر) الذي يُشبه حقيبة السفر وذلك لإبهار المستخدمين وتحفيزهم على السفر والاكتشاف.

من ناحية أخرى، نجح الهاتف في المزج بين التصميم الأنيق والإمكانيات التقنية الفائقة بما يمثل نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة على المستوى العالمي، حيث تم تزويد هاتف GT Master Edition بمعالج البيانات Snapdragon 778G 5G بتقنية معالجات 6 نانومتر المتطورة، ويتألف من 4 أنوية A78 بتردد رئيسي حتى 2.4 جيجا هرتز بما يتيح أداء متكامل وقوي. يدعم الهاتف خاصية 90 فريم لأمتع تجربة للعبة Honors of Kings. . ويُعد بذلك واحدًا من أفضل هواتف الألعاب على الإطلاق، حيث يمنح المستخدمين تجربة ألعاب غير مسبوقة. كما يتيح هاتف realme GT Master Edition لمحبي الألعاب تشغيل وضع GT الذي يتيح للجهاز الحد الأقصى لأداء وحدة المعالجة المركزية للهاتف بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هيرتز، وجودة صورة محسّنة لا مثيل لها Ultra-Reality Enhanced Picture Quality، وتشغيل المؤثرات البصرية لأعلى جودة لمقاطع الفيديو Ultra-HD Visual Effects لتجربة ألعاب لا مثيل لها. يتيح وضع GT أيضًا خاصية التشغيل السريع للألعاب وإضافة تأثير الاهتزاز 4D، لتجربة ألعاب متعددة الأبعاد لكل عشاق الألعاب والمغامرات. كما تم تزويد هاتف realme GT Master Edition ببطارية عملاقة تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير يدعمها شاحن فائق السرعة 65 وات يعمل بتكنولوجيا شحن SuperDart ويمكنها شحن 100% من بطارية الهاتف خلال 33 دقيقة فقط. هذا بالإضافة إلى غرفة بخار بمساحة إجمالية تصل إلى 1729.8 مللي متر مربع في الهاتف والتي توفرتبريدًا أكثر كفاءة لمساحة أكبر مقارنة بنظام تبريد الأنابيب المعتاد بما يساهم في تقليل درجة حرارة الهاتف بصورة ملحوظة ويحافظ على أعلى أداء للهاتف.

كما يأتي الهاتف الجديد مزود بشاشة سامسونج من طراز AMOLED Fullscreen بمعدل تحديث 120 هيرتز ومعدل معاينة باللمس بتردد 360 هيرتز. تتمتع الشاشة أيضًا بنطاق لوني واسع 100% DCI-P3. الشاشة تنطق بالوضوح والألوان الزاهية مع إطار ضيق وأقل استهلاك للطاقة.

كما يدعم هاتف realme GT master edition خاصية ذاكرة الوصول العشوائية الافتراضية التي تعمل على توسعة الذاكرة العشوائية للهاتف حتى 5 جيجابايت. وباعتبارها خاصية يتحكم فيها المستخدم، يقوم الهاتف بتخصيص جزء من مساحة التخزين السريعة كذاكرة وصول عشوائية افتراضية عندما يشغل المستخدم تطبيق أو لعبة تتطلب ذاكرة إضافية. ويساعد ذلك على تقليل زمن التحميل وتحسين تجربة تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت.

ويأتي الهاتف مزود بكاميرا رئيسية 64 ميجا بكسل وبعدسة تصوير واسعة 119 درجة وعدسة ماكرو 4 سم، والتي يمكنها التصوير بكل دقة عن قرب أو بعد، بالنهار أو في المساء، وبوضع تصوير البورتريه أو اللاندسكيب، وهو ما يتيح لمحترفي التصوير الفوتوغرافي باقة من الاختيارات والبدائل لالتقاط أفضل الصور.

وهذا بخلاف كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل: تم تزويد الهاتف بكاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل تعمل بمستشعر من طراز Sony IMX615 وفتحة عدسة 2.45 وزاوية تصوير 85 درجة، حيث تتمكن الكاميرا من التقاط صور بوضوح 6560*4928 مما يجعلها من أفضل كاميرات السيلفي في تلك الفئة.

فقد تمكن هاتف GT Master Edition منذ اطلاقه في السوق من إشعال منافسة حادة في سوق الهواتف الرائدة في مصر، من خلال ما يتمتع به من مواصفات تكنولوجية متكاملة بالإضافة لتصميمه الذي تخطى توقعات المستخدمين ليصبح بالفعل "قاهر الهواتف الرائدة" القادم ليس فقط من حيث التصميم بل والامكانيات المتطورة والأسعار التنافسية.​