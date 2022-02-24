"كهرباء البحيرة": تلقينا 128 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الموحدة



كتب- محمد صلاح:

قال المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إن نصيب الشركة من الطلبات التي تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتحويل حساب الاستهلاك الشهري من الكهرباء بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية بلغت 127 ألفا و883 طلبًا حتى الآن خاصة بالنطاق الجغرافي للشركة في محافظة البحيرة ومدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ومرسى مطروح بعد الكيلو 66 طريق الإسكندرية.

وأضاف عكاشة، في تصريح لـ "مصراوى"، اليوم الخميس، أنه تم تركيب 44 ألفا و203 عدادات من إجمالي تلك الطلبات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم رفض 31 ألفا و351 طلبا من الطلبات التي تلقتها الشركة بسبب عدم استيفاء الشروط الخاصة بتركيب العدادات الكودية مثل عدم دفع إيصال الممارسة أو المباني المقامة على أملاك الدولة أو التي تخالف شروط وقواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية.

كما أشار رئيس الشركة إلى أن أعداد الطلبات الصحيحة التي تلقتها الشركة عبر المنصة الإلكترونية بلغ 96 ألفا و532 طلبا تم الانتهاء حتى الآن من معاينة 52 ألفا و250 حالة من إجمالي عدد الطلبات الصحيحة وفي انتظار سداد قيمة المقايسات الخاصة بتلك الطلبات.