رئيس كهرباء "الوجه القبلي": نساهم يومياً بإنتاج 7 آلاف ميجاوات

02:00 ص الأربعاء 23 فبراير 2022
رئيس كهرباء "الوجه القبلي": نساهم يومياً بإنتاج 7 آلاف ميجاوات

المهندس محمد مختار

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كتب- محمد صلاح:
قال المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زار محطة جنوب حلوان البخارية لتفقد سير العمل ومتابعة عمل الوحدات داخل المحطة والتي يبلغ إجمالي إنتاج الوحدات الثلاث البخارية ١٩٥٠ ميجاوات أي أن الوحدة الواحدة تنتج ٦٥٠ ميجاوات، منوهًا إلى أنه يتم حاليا تشغيل وحدتين فقط والأخرى جاهزة في أي وقت التشغيل.

وأوضح "مختار"، في تصريحات لمصراوي، أن الشركة تساهم يوميًا بإنتاج ٧ آلاف ميجاوات يتم ضخهم على الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن مشروع إنشاء محطة إنتاج جنوب حلوان البخارية بلغت تكلفته ٢٢ مليار جنيه حيث تم البدء فى تنفيذه منذ ٢٠١٤ وتم التشغيل التجاري في شهر أغسطس ٢٠١٩ الماضي.

وأكد أن الشركة لديها عدة محطات إنتاج بمختلف المناطق تبلغ ٥ محطات هي (جنوب حلوان البخارية والكريمات البخارية ١٢٦٠ ميجاوات، الكريمات المركبة، أسيوط البخارية، الوليدية).

يذكر أن تفقد عصر أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يرافقه المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر يرافقهما المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء محطة كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات ، حيث زار وزير الكهرباء مركز تحكم المحطة ، كما تفقد الوحدات العاملة وقطاعات المحطة..

كهرباء الوجه القبلي محمد مختار محمد شاكر إنتاج الكهرباء

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