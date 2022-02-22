ننشر خرائط شقق دار مصر بالطرح الجديد من الإسكان

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل ويستمر التقديم حتى 8 مارس المقبل.

يمكن التقديم من خلال الموقع الإليكتروني https://nch.shmff.gov.eg، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة بفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وجاءت خرائط جوجل الخاصة بشقق دار مصر على النحو التالي:

دار مصر:

تتواجد شقق دار مصر بـ7 مدن هم الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية.

15 مايو: https://goo.gl/maps/G1nicTvs2UxL9cMRA

السادات: https://goo.gl/maps/VrhtxWeXPgQtzTen6

الشروق: https://goo.gl/maps/AiGbghvHJPo18J5QA

العاشر من رمضان: https://goo.gl/maps/Ro3HKYxrfvRhnYgw8

https://goo.gl/maps/uEWiVKjemqw4YwiX8

بدر: https://goo.gl/maps/eGCnr4GvQnJePY8E9

برج العرب الجديدة: https://goo.gl/maps/XsPdzgydDP6rrDFt5

حدائق أكتوبر: https://goo.gl/maps/8ZSqG9WZbkBkRgz96