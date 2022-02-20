​​آخرهم الأنبا لوكاس.. إيبارشيات تنتظر أساقفة جددًا بعد رحيل رعاتها

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كتب- مينا غالي:

شهدت الفترة الماضية، رحيل عدد كبير من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية، بعضهم بسبب كورونا، والبعض الآخر بسبب أزمات صحية، انتهت مؤخرًا برحيل الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، حيث قام البابا تواضروس بتعيين عدد من الأساقفة في منصب النائب البابوي على تلك الإيبارشيات الخالية، التي أصبحت تخضع لإشرافه مباشرة، لحين تعيين أسقف جديد لها، وهو الأمر الذي تتم دراسته حاليًا داخل أروقة الكنيسة القبطية لاختيار أساقفة جدد في أقرب وقت.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز الإيبارشيات التي باتت مقاعدها الرعوية خالية، وتنتظر قرارًا بابويًا بتعيين أساقفة جدد خلال الفترة المقبلة.

- الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

أعلنت الكنيسة القبطية في 12 فبراير الجاري، رحيل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز 72 سنة، بعد حياة رهبانية بلغت 45 سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا، وذلك بعد صراع مع المرض عقب إجراء عملية جراحية دقيقة في المخ، حيث تم تشيع جثمانه ودفنه بدير مارمينا المعلق بأبنوب.

وعقب ذلك، أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن تكليفه لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، ليكون نائبًا بابويًّا لإيبارشية ابنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

- الأنبا كاراس أسقف عام المحلة

في 13 أكتوبر 2021، أعلنت الكنيسة القبطية، نياحة الأنبا كاراس أسقف المحلة عن عمر يناهز الـ63 عامًا عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولد الأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل، في 10 ديسمبر 1958، بقرية الفاروقية مدينة سمالوط وتمت رسامتهُ أسقفًا عاما في 2013 بيد البابا تواضروس الثاني على مدينة المحلة الكبرى.

وعقب وفاته، أصدر قداسة البابا تواضروس قرارًا بتعيين الأنبا صليب أسقف ميت غمر نائبًا بابويًا لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها لحين اختيار راعٍ جديد للإيبارشية.

- الأنبا هدرا مطران أسوان

في 27 سبتمبر الماضي، توفي الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بعد صراع قصير مع فيروس كورونا، عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية، أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

وعقب وفاته، قرر البابا تواضروس الثاني، تكليف الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بالإشراف على إيبارشية أسوان، على أن يكون نائبًا بابويًا هناك لحين اختيار راعٍ جديد.

- الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

في أغسطس 2021 أعلنت الكنيسة القبطية وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين عن عمر ناهز 74 عاما متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله أحد المستشفيات للعلاج ليرحل عن عالمنا بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من 43 سنة منها 12سنة أسقفًا.

وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا رقم 14 لسنة 2021، بتعيين الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، نائبًا بابويًا لإيبارشية شبين القناطر وتوابعها، بعد وفاة أسقفها الأنبا بطرس.

- الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الشايب بالأقصر

في مايو 2021، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر عن عمر يناهز 75 عاما، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

والأنبا سلوانس كان أول أسقف في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفي بفيروس كورونا المستجد، سيم أسقفًا عامًّا بيد البابا شنودة الثالث وأسندت إليه مسؤولية قطاع كنائس مصر القديمة فى 30 مايو 1999 وكلفه قداسة البابا تواضروس الثانى بالإشراف على دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر فى قبل تجليسه على كرسى الدير بعدة شهور، وأعلنه البابا أسقفًا ورئيسًا لدير الشايب فى 16 نوفمبر 2013.

- الأنبا أثناسيوس أسقف بنى مزار

في مارس 2021 أعلنت الكنيسة نياحة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار بمحافظة المنيا بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز الـ 73 عاما، ونال الأسقف الراحل درجة القسيسية في 3 يناير 1978 ورتبة القمصية في 24 اغسطس 1980، وسيم أسقفًا يوم 9 سبتمبر 2001.

وعقب وفاته، أسند قداسة البابا مهمة الإشراف على الايبارشية للأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن كنائب بابوي لها، وذلك لمتابعة شؤون الايبارشية لحين سيامة أسقف جديد للإيبارشية.

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