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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الأحد 20 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 20 فبراير، الموافق 19 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:
موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:09صباحاً
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 5:47 مساءً
موعد أذان العشاء 7:04مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
أذان الفجر: 5:09صباحًا
أذان الظهر 12:14صباحاً
أذان العصر 3:25 مساءً
أذان المغرب 5:50 مساءً
أذان العشاء 7:09 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
أذان الفجر: 5:00 صباحًا
أذان الظهر 12:05 صباحاً
أذان العصر 3:17 مساءً
أذان المغرب 5:43 مساءً
أذان العشاء 7:00 مساءً


مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:47 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:19 مساءً
موعد أذان المغرب 5:47 مساءً
موعد أذان العشاء 7:00 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

أوقات الصلاة مواقيت الصلاة صلاة الفجر

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