أ.د هشام الغزالي: التشخيص المبكر لسرطان الرئة يضمن نتائج أفضل للعلاج

د. نوران حجاج: الفحص المنتظم لسرطان الرئة يفتح نافذة أمل جديدة لاكتشاف وعلاج المرض في مراحله المبكرة

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احتفلت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ، بإطلاق مشروع الحلول الجينية البحثي والتشخيصي (Lung Matrex )،والذي أطلقه مركز أبحاث طب عين شمس "MASRI” ، في احتفالية أقيمت بمقر قصر الزعفران.

وأعلن أ. د. هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، ورئيس مركز أبحاث جامعة عين شمس MASRI” "،أن مشروع الحلول الجينية البحثي والتشخيصي يعد واحدًا من أبرز المشروعات الحثية والتشخيصية التي أطلقها مركز أبحاث طب عين شمس في مصر والشرق الأوسط.

شهد الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتور أحمد سلمان العالم المصري بجامعة أكسفورد وبروفيسور ديفيد كربون رئيس الجمعية الدولية لأورام الرئة ولفيف من الأطباء والباحثين.

وأوضح أ. د. محمود المتيني أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على الاطلاق حيث يسهم في إجراء الأبحاث العلمية التطبيقية وبخاصة على مستوى البحث الجيني التشخيصي والذي يساعد في تفعيل منظومة الطب المشخصن وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030، لافتاً إلى أنه منذ تدشين مركز أبحاث طب عين شمس سعت الجامعة للتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية العالمية للوصول لآفاق جديدة تخدم منظومة الرعاية الصحية في مصر والوطن العربي.

وأشار أ. د. هشام الغزالي إلى أنه يتم من خلال هذا المشروع فحص كل حالات أورام الرئة بدقة متناهية على مستوى الجينات والتحليل الباثولوجي الدقيق لأكثر من 350 جينا دون أن يتحمل المريض المصري أي تكلفة على الإطلاق، مما سيسفر عن تحديد العلاج المناسب لكل مريض على حدة وبدقة متناهية وبالتالي ينعكس إيجابيا على معدلات الشفاء لهؤلاء المرضى وإعادتهم لممارسة حياتهم اليومية في المجتمع مرة أخرى بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر أنه قد انعقد المؤتمر الثاني لأورام الرئة و العلاج المناعي برئاسة د. هشام الغزالي رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي و افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة، و د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فعاليات المؤتمر بحضور د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث و د. أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ونُخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء، وممثلي ومسئولي عدد من الجمعيات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضافت د. نوران حجاج، مدير الشئون الطبية بشركة تاكيدا مصر أن سرطان الرئة غالبًا ما يتم اكتشافه في مراحل متأخرة. وهو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعاً على مستوى العالم، كما أنه أكثر أسباب الوفاة بالسرطان، إذ يُعزى إليه وفاة حالة من كل خمس حالات وفاة تقريباً. ويُعد الفحص عاملاً مهماً في تقليل الوفيات وزيادة معدلات الشفاء، حيث إن اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة يفتح الفرصة أمام خيارات العلاج المختلفة. وفي إطار مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، يكون الفحص في غاية الأهمية إذ يعتبر مرضى سرطان الرئة معرضين لمستوى مرتفع من الخطر من حيث حدة المرض والمضاعفات الناجمة عن العدوى.

ويعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تأخر توجه المرضى للطبيب هو أن سرطان الرئة ليس له أعراض في الغالب ومن الأهمية أن نشير أن هذا المرض يمكن الوقاية منه وأن الإقلاع عن بعض الممارسات كالتدخين قد يحدث تغييراً جذرياً في الحد من مخاطر المرض أو تطور أعراضه، حيث إن التدخين يسبب ما يقرب من ٨٥ ٪ من الحالات. ورغم ذلك، فإنه ما زال٤٦ ٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المدخنين، وما زال عدد الأشخاص الذين يكتسبون هذه العادة المميتة يزداد.

كما أكدت د. نوران حجاج، انه يوجد أنواع مختلفة من سرطان الرئة ذاته، فسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة هو النوع الأكثر شيوعاً، إذ يستأثر بحوالي٨٥ ٪ من الحالات الجديدة التي تُشخص على أنها مصابة بالمرض والتي تُقدر بنحو 1.8 مليون حالة سنوياً على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وهناك ما يقرب من ثلاثة إلى خمسة في المائة من المصابين بسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة لديهم خلل في ترتيب جين يسمى إنزيم كيناز الورم اللمفي الكشمي (ALK) الذي ينتج بروتين غير طبيعي مسئول عن نمو الخلايا السرطانية وانتشارها.

وأوضحت د. نوران أن هذا النوع من سرطان الرئة -الذي يكون فيه إنزيم كيناز الورم اللمفي الكشمي إيجابياً- يؤثر على المرضى الأصغر سناً سواءً لم يمارسوا عادة التدخين على الإطلاق أو مارسوها بدرجة بسيطة من قبل.

و يُعد المخ و الجهاز العصبي المركزي من اشهر المواضع إصابة بهذا المرض وقد تبين أن نسبة انتشار هذا النوع من السرطان في الشرق الأوسط هي 8.7٪.من اجمالي المصابين.

وفي هذا المقام، تلتزم شركة تاكيدا بمواصلة البحث والتطوير في مجال سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة لتحسين جودة حياة ما يقرب من 40.000 مريض يُشخصون على أنهم مصابين بهذا النوع الخطير والنادر من سرطان الرئة على مستوى العالم كل عام ، ويفتح فحص سرطان الرئة نافذة أمل جديدة لاكتشاف المرض في مراحل مبكرة وزيادة فرص نجاح العلاج منه، كما أن الاستثمار المستمر في العلاج الْأَوَّلِيَّ من هذا المرض مهم في دعم المرضى في الحالات التي لا تكون فيها الطرق التقليدية لعلاج السرطان مثل العلاج الكيميائي خياراً لضمان تحقيق أفضل النتائج.