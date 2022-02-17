ظاهرة الأخدود العلوي.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقلبات
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كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، تفاصيل ظاهر الأخدود العلوي التي تؤثر على مصر.
وقال شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، إن هذه الظاهرة تمتد لمدة 48 ساعة اعتبارا من مساء يوم الجمعة وتستمر السبت وحتى صباح الأحد.
وأشار الدكتور محمود شاهين إلى أنه ينتج عنها انخفاض كبير في درجات الحرارة في طبقات الجو العليا لما دون الصفر، كما بصاحبها حالة من الاضطراب وانخفاض درجات الحرارة على سطح الأرض.
وتابع: يصاحب هذه الظاهرة حالة تقلبات جوية تؤثر على مناطق من شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى، إلى جانب سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
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