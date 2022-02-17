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غطاء سحابي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

09:00 ص الخميس 17 فبراير 2022
غطاء سحابي.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

الطقس

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على معظم الأنحاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 20 درجة خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا لتصل الى 10 درجات مئوية.

وتابعت: "كما يؤثر علي شمال البلاد غطاء سحابي على مدار اليوم ليقلل عدد ساعات سطوع الشمس ويتساقط منه الأمطار على أقصى غرب البلاد عند مدينة السلوم".

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السحب الكثيفة الطقس الأرصاد الأمطار

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