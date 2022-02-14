أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

بمناسبة عيد الحب.. مَن هي إلهة الحب في مصر القديمة؟

01:14 م الإثنين 14 فبراير 2022
بمناسبة عيد الحب.. مَن هي إلهة الحب في مصر القديمة؟

تمثال حتحور

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:
تعددت الآلهة وصفاتهم ورموزهم في مصر القديمة؛ ولكن تميزت الإلهة حتحور إلهة الحب بين المعبودات؛ حيث كانت من أشهر المعبودات في مصر القديمة، وعُرفت كربة للموسيقى والحب والعطاء والأمومة، كما كانت تدعى إلهة الحب والإلهة المرحة الطروب بين النساء.

ارتبطت الإلهة حتحور بفكرة الربة الأم، وعرف اسم حتحور منذ العصر العتيق أو قبل ذلك؛ حيث ورد في أسماء وألقاب الكهنة التي وردت على نقوش الأختام في هذه الفترة.

عبدت حتحور في جميع أرجاء مصر القديمة لكن كان مركز عبادتها الأصلي في دندرة.

معابد الإلهة حتحور
كانت حتحور إلهة دندرة في كل العصور القديمة، وكانت تعبد فيها منذ عصر الدولة القديمة، تقع دندرة على الضفة الغربية لنهر النيل في محافظة قنا، ويوجد بها المعبد الرئيسي الذي كرس لحتحور ومعها زوجها وابنهما، وهو آية في العمارة ومثال فريد في الفنون وهو من أكثر المعابد المصرية حفظًا؛ حيث شيد في عهد أواخر ملوك البطالمة بدءًا من بطليموس السابع حتى الحادي عشر، وهناك إضافات ترجع إلى الأباطرة الرومان؛ ومن أشهرهم أغسطس وتيبريوس وغيرهما.

الفراعنة عيد الحب قدماء المصريين حتحور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. على حافة الحرب: مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني.. هل تتورط أمريكا؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا