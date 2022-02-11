البيئة تطلق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء "Eco South Sinai"

كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai" وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم وكذلك ضمن حملة "إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية في مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري كراعي استراتيجي للحملة.

جاء ذلك بحضور الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، اليساندرو، وممثلي البنك الأهلي والمجتمع المحلي والإعلاميين وأعضاء جمعية كتاب البيئة، وتهدف الحملة إلى الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئي جديد وقيم يتناول العديد من التجارب السياحية البيئية والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وسيتم الترويج للحملة باستخدام وسائل الدعاية المقروءة والمسموعة وكذلك تقنية الجولات الافتراضية بانوراما 360.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حلم وزارة البيئة كان تحقيق تفاعل حقيقي مع المواطن ليرى البيئة في صورتها الحقيقة التي تمثل الطبيعة والجمال والحفاظ على الموارد الطبيعية وليس في صورة مشكلات بيئية ففكرة الحفاظ على الموارد الطبيعية كان مصدرها الأول توجيهات القيادة السياسية في عام 2019 حيث بدأت باستعراض نموذج للمحميات الطبيعية وكيفية الاستمتاع والحفاظ عليها مع تحقيق استثمار بها حيث أطلق رئيس الجمهورية حملة "اتحضر للأخضر" من داخل منتدى شباب العالم أواخر عام 2019 والتي تضمنت بعد ذلك إطلاق "إيكو إيجبيت" كأحد المبادرات التابعة للحملة للترويج للسياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة: البيئة "كل متكامل" فنحن احتفلنا يوم 2 فبراير باليوم العالمي للأراضي الرطبة واليوم نؤكد أن البيئة البحرية والبرية والحشائش والرمال والإنسان كل عناصرها يشكل الطبيعة وعندما يضر الإنسان بالطبيعة ترد بقسوة ومن هنا جاءت آثار التغيرات المناخية وما يحدث حاليا من تغيرات مناخية مختلفة من صقيع وأجواء مناخية مختلفة تلزم على الإنسان التجانس مع الطبيعة لمواجهة آثار أفعالنا من خلال التجانس بين الإنسان والطبيعية لذلك لابد من زرع فكر التنمية المستدامة في شبابنا وجميع المواطنين وأن اختلافنا سر تكاملنا ووحدتنا لحماية البيئة.

وأكدت ياسمين فؤاد أن من أهم مكاسب حملة "إيكو إيجيبيت" توسيع قاعدة الاهتمام بالمحميات الطبيعية والتي شملت المجتمع المحلي كشريك أساسي للتنمية والإعلام والقطاع المصرفي وشركاء التنمية وممثلي الحكومة ومستثمرين صغار فالبيئة ليست حكرا على أحد بل ملك لنا جميعا.