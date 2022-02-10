بالصور.. مثقفون يشاركون مشاهد كوميدية في تريند "#الأغلفة_الموازية"
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(مصراوي):
تصدر تريند "#الأغلفة_الموازية"، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، مع انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسون.
جاء ذلك بعدما شارك عدد كبير من المثقفين والكتاب في التريند، حيث يعتمد على وضع اسم الكتاب على خلفية لقطة من مشهد سينمائي كوميدي أو مسرحي أو عمل فني يتوافق مع العمل الأدبي.
وفيما يلي أبرز الأغلفة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية..
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