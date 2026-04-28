قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إن ملف القمامة يمثل أولوية قصوى في أجندة العمل التنفيذي، نظرًا لما له من تأثير مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على أن المحافظة تتبنى رؤية شاملة تهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

وأوضح "الأنصاري"، أن هناك توجهًا لتطبيق منظومة متطورة لإدارة المخلفات بالتعاون مع شركات متخصصة، بما يتوافق مع أحدث النظم المعمول بها، ويسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق استدامتها.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع موسع اليوم يضم 10 من رؤساء الأحياء، بهدف وضع خطة تنفيذية متكاملة، تشمل تحديد الاختصاصات بدقة، وآليات المتابعة والتقييم، مؤكدًا أن التحديات الحالية تم رصدها وتحليلها بشكل دقيق، مع استمرار مراجعة أداء الشركات المتعاقدة لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا وملحوظًا في مستوى النظافة، في ضوء الإجراءات الجاري تنفيذها، بما يعكس حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.