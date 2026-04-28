انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.13% عند مستوى 52649 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 0.57% عند مستوى 52719 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للأسمنت-1 الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الأسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الأسكندرية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للزيوت و الصابون الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو.

