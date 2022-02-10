كورونا اليوم.. الصحة تعلن آخر تطورات الوضع الوبائي وانتشار أوميكرون

01:25 م الخميس 10 فبراير 2022
كورونا اليوم.. الصحة تعلن آخر تطورات الوضع الوبائي وانتشار أوميكرون

مجلس الوزراء

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كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وتطرق الوزير إلى مستجدات موقف المتحور أوميكرون، والتي كشفت أن الوضع الحالي العالمي يشير إلى انتشار واسع لمتحور أوميكرون، كما تطرق إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد محليا، مشيرا إلى أن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، كما شهدت الفترة من نوفمبر 2021 حتى فبراير 2022 توريد 67 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات العالمية.

وحول الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أن اجمالي الجرعات المستهلكة محلياً من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 66.6 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 28.7 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، وتم تقديم 672.3 ألف جرعة تنشيطية.

كما أشار الوزير إلى أن إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 284.2 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، نحو 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.​

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أوميكرون فيروس كورونا

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