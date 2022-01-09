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خلفها في "العاشرة مساءً".. منى الشاذلي تنعى وائل الإبراشي

11:42 م الأحد 09 يناير 2022
خلفها في "العاشرة مساءً".. منى الشاذلي تنعى وائل الإبراشي

منى الشاذلي

كتب- مينا غالي:

نعت الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي وائل الإبراشي بعد وفاته اليوم متأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وقالت منى الشاذلي في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمنتهى الحزن والأسى أودع الصديق والزميل العزيز والصحفي الكبير وائل الإبراشي.. صاحب التجربة الصحفية والتلفزيونية الكبيرة.. واحد من أهم نجوم الصحافة والإعلام .. وداعا يا وائل .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي قدم برنامج العاشرة مساء على قناة دريم ٢ خلفا للإعلامية منى الشاذلي بعد رحيلها عنه.

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