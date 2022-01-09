"المهندسين الكيميائيين" تستضيف لجنة التفاوض بسد النهضة

"حماة وطن" جنوب سيناء ينظم يومًا رياضيًا (صور)

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات ندوة بعنوان "النيل الشرقي وسد النهضة" في جمعية المهندسين الكيميائيين.

وتأتي ندوة بحضور عضوي لجنة التفاوض الدكتور علاء الظواهري، والدكتور هشام بخيت، بالإضافة إلى الدكتور هاني محمد الهاشمي آمين عام جمعية المهندسين المصرية، والمهندس حسين أحمد النحاس أمين عام الجمعية العمومية للمهندسين الكيميائيين والدكتور خالد وصفي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة بوزارة الموارد المائية والري.