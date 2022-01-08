كأس الأمم الأفريقية.. هل ينقل التلفزيون المصري مباريات المنتخب أرضيا؟

كتب- محمد عمارة:

قالت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون المصري، إنه لم يتم التأكد بشكل نهائي من نقل التلفزيون لمباريات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا بالكاميرون من عدمه.

وأضافت نائلة فاروق، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت: لم نتأكد بعد، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

وتابعت رئيسة التلفزيون المصري: إذا تم السماح بنقلها فنحن مستعدون لذلك من خلال قناة تايم سبورتس التي تبث أرضيا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتنطلق فعالياتها غدا الأحد وتستمر حتى السادس من فبراير القادم ويشارك فيها 24 منتخبا أفريقيا.

ويلعب المنتخب الوطني المصري ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.