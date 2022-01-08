كأس الأمم الأفريقية.. هل ينقل التلفزيون المصري مباريات المنتخب أرضيا؟

02:02 م السبت 08 يناير 2022
كأس الأمم الأفريقية.. هل ينقل التلفزيون المصري مباريات المنتخب أرضيا؟

نائلة فاروق

كتب- محمد عمارة:

قالت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون المصري، إنه لم يتم التأكد بشكل نهائي من نقل التلفزيون لمباريات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق غدا بالكاميرون من عدمه.

وأضافت نائلة فاروق، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت: لم نتأكد بعد، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.

وتابعت رئيسة التلفزيون المصري: إذا تم السماح بنقلها فنحن مستعدون لذلك من خلال قناة تايم سبورتس التي تبث أرضيا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتنطلق فعالياتها غدا الأحد وتستمر حتى السادس من فبراير القادم ويشارك فيها 24 منتخبا أفريقيا.

ويلعب المنتخب الوطني المصري ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

نائلة فاروق كأس الأمم الأفريقية التلفزيون المصري مباريات المنتخب قناة أون تايم سبورتس الكاميرون المنتخب المصري نيجيريا السودان غينيا بيساو

الخبر التالى:

حوائط زراعية متدرجة.. مخطط تطوير مسجد عمرو بن العاص بمساحة 12 ألف م2

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. والحرارة صفر في هذه المنطقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا