16 وفاة و18 إصابة.. حادث مروع بطريق "السويس - طور سيناء" والصحة تدفع بـ 13 سيارة إسعاف

10:48 ص السبت 08 يناير 2022
16 وفاة و18 إصابة.. حادث مروع بطريق "السويس - طور سيناء" والصحة تدفع بـ 13 سيارة إسعاف

سيارات اسعاف

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث تصادم مروري، وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس - طور سيناء".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأضاف أنه فور الإبلاغ عن الحادث دفعت هيئة الإسعاف بـ 13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال عبدالغفار إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد متحدث الصحة على أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، وجه برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ، معلنا جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.​

سيارات إسعاف حادث تصادم وزارة الصحة حسام عبدالغفار ضحايا الحادث

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