"أنيميشن" و"مانجا".. ننشر البرنامج الكامل لمشاركة اليابان في معرض القاهرة للكتاب

(مصراوي):

أكدت مدير تنسيق البرامج بمؤسسة اليابان غادة عبدالمنعم مصطفى، حرص طوكيو على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب أواخر الشهر الجاري، رغم ظروف تفشي وباء كورونا، لافتة إلى أن نسخة المعرض العام الماضي شهدت إقبالًا كبيرًا خصوصًا من فئة الشباب.

وقالت غادة عبد المنعم مصطفى: إن المؤسسة حريصة خلال نسخة المعرض المقبلة على تقديم الكتب التي تتحدث عن الثقافة اليابانية، خصوصًا "كتب المانجا"، أو القصص المصورة، وكتب تعليم اللغة اليابانية؛ وذلك وفق الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونوهت إلى أن المكتبات ودور النشر باليابان تصدر سنويًا قرابة 3000 عنوان في نوعية "المانجا" فقط من الكتب والتي تدخل في كافة مناحي الحياة، وهي لا تستهوي الصغار فقط لكن الشباب والمراهقين أيضًا يحرصون على قراءتها ومتابعتها.

وأضافت مدير تنسيق البرامج بمؤسسة اليابان، أن اليابانيين اعتادوا متابعة وقراءة "المانجا" سواء ككتب أو مجلات، وذلك منذ ظهوره كفن ياباني تقليدي خالص في القرن الخامس عشر، وأنهم ابتكروا "أنيميشن" أو رسوم متحركة خاصة بهم وبفضل هذه الخصوصية انتشرت الثقافة اليابانية في العالم بشكل كبير.

وأشارت إلى وجود برامج منح تقدمها المؤسسة لدعم نشر وترجمة الكتب من اليابانية إلى العربية، ومن الإنجليزية للعربية، خصوصًا وأن المؤسسة تتخذ من القاهرة مركزا إقليميا لها بالمنطقة العربية وإفريقيا.

وأوضحت أن من أهم الكتب التي تدعم المؤسسة ترجمتها، وستطرحها في جناح طوكيو بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، إبداعات الكاتبة اليابانية ماري كوندو، في كتاب بعنوان "سحر الترتيب"، ويتحدث عن الفن الياباني في التنظيم وإزالة الفوضى، وهو الكتاب المترجم إلى 12 لغة وطبعت منه أكثر من 4 ملايين نسخة.

وأكدت أن الكتاب ليس مملًا كما يرى البعض لكنه مفيد جدًا ومسلٍ، واتخذه الكثيرون حول العالم كدليل مرشد للتخلص من الفوضى بالمنزل، حيث تقول الكاتبة في المقدمة: "حول منزلك إلى مساحة مرتبة خالية من الفوضى دوما باعتماد طريقة كونماري المذهلة."

فالخبيرة اليابانية في إزالة الفوضى والاختصاصية في الترتيب، ماري كوندو، ستساعدك على ترتيب غرفك بصورة دائمة بفضل طرائقها الملهمة والمفصلة خطوة خطوة.

وأضافت أن هناك فعاليات ستشارك فيها المؤسسة خلال الفترة المقبلة، وتكشف عنها في الجناح الياباني لجمهور المعرض، ومن ضمنها "أسبوع الأفلام اليابانية" بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا المصرية، مطلع مارس المقبل، و"مهرجان مؤسسة اليابان للأفلام اليابانية"، المقرر أن يكون أونلاين، وسيعرض أكثر من 20 فيلمًا يابانيًا جديد، وأن أي مصري يستطيع أن يرى ويتابع المهرجان أونلاين، فضلًا عن حفلات في الأوبرا.