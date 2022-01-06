عمرو أديب يعلن إصابته وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا

06:32 م الخميس 06 يناير 2022
عمرو أديب يعلن إصابته وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا

لميس الحديدي وعمرو أديب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الإعلامي عمرو أديب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، قائلًا إن الأعراض التي أصابتهما بسيطة وخفيفة، مطالبًا الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

وغرّد أديب، عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".

لميس الحديدي عمرو أديب فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس في 72 ساعة |برودة شديدة ليلا وصقيع وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا