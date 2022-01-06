عمرو أديب يعلن إصابته وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
أعلن الإعلامي عمرو أديب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، قائلًا إن الأعراض التي أصابتهما بسيطة وخفيفة، مطالبًا الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.
وغرّد أديب، عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".
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