عمرو أديب يعلن إصابته وزوجته لميس الحديدي بفيروس كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الإعلامي عمرو أديب إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، قائلًا إن الأعراض التي أصابتهما بسيطة وخفيفة، مطالبًا الدعاء لهما بالشفاء العاجل من الفيروس.

وغرّد أديب، عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم ادعوا معنا".