متحور كورونا.. مسؤول سعودي يكشف لمصراوي حقيقة إيقاف العمرة بسبب "أوميكرون"

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، حقيقة ما تم تداوله بشأن توقف منح التأشيرات للراغبين في السفر إلى المملكة، خصوصا تأشيرات العمرة، بسبب متحور "أوميكرون".

وقال "القرشي" في تصريح لمصراوي، إن منح التأشيرات لم يتوقف حتى الآن، قائلا:"لم نبلغ بشيء عن إيقاف العمرة حتى الآن بسبب كورونا -(متحور أوميكرون)-.. وليس هناك نية لوقف استقبال المعتمرين إطلاقا حتى الآن".

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، بشأن جائحة كورونا، هي نفس الإجراءات المعمول بها، وتتمثل في الحصول على اللقاح وعمل حجر مؤسسي لمدة 5 أيام للقادم إلى المملكة، مع إجراء مسحة في نهاية الحجر الصحي، ومن بعدها يمكن للمعتمر أداء مناسك العمرة وفق الاحترازات الصحية المعمول بها.

وأكد مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، أن العودة للتباعد الاجتماعي من جديد في المملكة لن يؤثر على رحلات العمرة، كون التباعد الاجتماعي حاليًا، يهدف إلى أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

جدير بالذكر، أن التأشيرات السعودية تتضمن (العمرة - السياحية - العائلية - المرور - الزيارة الشخصية - تأشيرات العلاج - الزيارات التجارية - الإقامة - زيارة العمل).